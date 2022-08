Ecco la storia vera di Fiore del deserto, il film diretto da Sherry Hormann che racconta la storia di Waris Dirie.

Quella che la regista Sherry Hormann ha raccontato nel suo film Fiore del deserto non è una storia frutto della fantasia di qualche bravo sceneggiatore. No, è la trasposizione cinematografia dall’autobiografia di Waris Dirie, ora modella, scrittrice e attivista per la lotta contro le mutilazioni genitali femminili ma che negli anni ’70 era solo una ragazzina che ad appena 13 ha deciso di scappare dalla sua casa in Somalia per cercare una nuova vita e la felicità in un altro posto nel mondo. Vediamo allora qual è la storia vera che è alla base di Fiore del deserto.

Fiore del deserto: la storia vera del film

Fiore del deserto racconta la storia del viaggio effettuato da Waris Dirie dal suo villaggio di pastori in Somalia (il film è stato però girato in altre location) fino all’Europa. Quando aveva appena 13 anni (in realtà la sua vera data di nascita non si conosce in quanto la sua nascita non risulta registrata nel suo villaggio), Waris Dirie ha deciso di scappare dalla propria casa per sottrarsi al matrimonio che le era stato combinato dalla propria famiglia con un uomo molto più grande di lei, un sessantenne vedovo.

Donna tuareg, fiore nel deserto

Dopo aver attraversato tutta l’Africa, Waris Dirie ha raggiunto l’Europa e si è stabilita per diverso tempo a Londra, dove ha iniziato la sua carriera nel mondo della moda. Il successo avuto l’ha poi portata a New York.

Nel frattempo, alla sua carriera da modella ha sempre affiancata la lotta per i diritti civili, combattendo contro la pratica dell’infibulazione a cui sono sottoposte molte donne africano. Ha poi lavorato anche come attrice in diversi film ed è stata una Bond Girl in 007 – Zona pericolo.

Fiore del deserto: il cast del film

In Fiore del deserto, a interpretare il ruolo della protagonista Waris Dirie è la supermodella etiope Liya Kabede. Nel cast del film troviamo poi anche Sally Hawkins, Craig Parkinson, Meera Syal, Anthony Jackie, Juliet Stevenson e Timothy Spall.

Riproduzione riservata © 2022 - DG