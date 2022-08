Ecco le location di Fiore del deserto, il film diretto da Sherry Hormann che è basato sulla vera storia della modella somala Waris Dirie.

Modella, attrice, scrittrice ma sopratutto ambasciatrice delle Nazionali Unite per la lotta contro le mutilazioni genitali femminili: parliamo di Waris Dirie, una ragazza somala nata in un villaggio di pastori che, per scappare da un matromonio combinato con un uomo di 60 anni (quando lei ne aveva appena 15) è scappata dal suo villaggio ed è arrivata infine in Europa diventando anche una paladina della lotta contro l’infibulazione. Dal suo romanzo autobiografico Fiore del Deserto nel 2009 è stato anche realizzato un film, diretto da Sherry Hormann. Vediamo ora quali sono le location della pellicola.

Fiore del deserto: le location del film

Fiore del deserto è stato girato tra l’Africa, l’America e l’Europa. A Gibuti la regista Sherry Hormann ha filmato tutte le scene che sono ambientate in Somalia, vista la somiglianza che c’è tra l’omonima capitale dello stato del Gibuti e la città di Mogadiscio (capitale della Somalia) prima della guerra.

Donna tuareg, fiore nel deserto

Alcune scene di Fiore del deserto sono state invece girate a New York, altre a Londra e a Colonia. Nella città tedesca sono stati ricostruiti molti set e sono state girate soprattutto le scene degli interni.

Fiore del deserto: il cast del film

A interpretare il ruolo della protagonista di Fiore del deserto, Waris Dirie, è la supermodella etiope Liya Kabede, che in precedenza aveva lavorato nel mondo del cinema solamente in altri due film: Lord of War di Andrew Niccol e The Good Shpherd – L’ombra del potere di Robert De Niro (Fiore del deserto è stato il terzo film in cui ha recitato).

Nel cast di Fiore del deserto troviamo poi anche Sally Hawkins, Craig Parkinson, Meera Syal, Anthony Jackie, Juliet Stevenson e Timothy Spall.

