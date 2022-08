Ecco le location di Oggi sposi, la commedia che racconta la storia di quattro coppie, all’apparenza improbabili, che si stanno per sposare.

L’amore non ha età, non guarda in faccia nessuno, non fa distinzioni di religione, colore della pelle o differenze linguistiche: è proprio questo concetto è alla base della divertente commedia Oggi sposi, diretta da Luca Lucini e con protagonisti una serie dei più noti attori e delle più note attrici del cinema italiano. Il film è diviso in quattro capitolo, ognuno con protagonista una diversa coppia di fidanzati, all’apparenza del tutto improbabili, che sta per convolare a nozze: vediamo ora quali sono le location di Oggi sposi.

Oggi sposi: le location del film

Oggi sposi è stato a girato nel Lazio, in particolare a Roma ma alcune location della pellicola le troviamo anche in altre zone della regione. Per esempio la location scelta per il ricevimento della squattrinata coppia composta da Salvatore e Chiara (Dario Bandiera e Isabella Ragonese), che si intrufola nel ben più sfarzoso ricevimento di un altro matrimonio, è il Castello Odescalchi di Bracciano. Una curiosità, questa location è stata scelta anche da Tom Cruise per il suo vero matrimonio.

Luca Argentero

Tra le location di Oggi sposi troviamo poi il Teatro dell’Opera di Roma, che è il luogo dove Nicola (Luca Argentero) chiede alla sua amata di sposarlo. Il night club in cui Giada (Carolina Crescentini) festeggia l’addio al nubilato è invece il locale Viva Las Vegas, che si trova in via Appia Nuova sempre a Roma. Giada si sarebbe poi dovuta sposare con Renato (Renato Pozzetto) nella chiesa di Santa Maria della Consolazione, ma il matrimonio poi salta proprio prima del sì.

A proposito di chiese, quella dove si sposano, Attilio e Sabrina (Francesco Montanari e Gabriella Pession), è la Basilica dei Santi Pietro e Paolo. Non esiste invece il paese di Morticola, dove nel film abitano i genitori di Nicola: il paese che si vede è nella realtà Santa Maria di Galeria, sempre in provincia di Roma.

Riproduzione riservata © 2022 - DG