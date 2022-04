Il cantante apre il suo “Blu Celeste Tour” indossando dell’intimo femminile che gli ha lanciato un fan, il gesto sul palco stupisce tutti.

La prima data a Padova, Blanco la apre con un gesto davvero particolare. Il cantante decide di indossare un reggiseno nero regalato da una fan mentre è in bici sul palco. Un gesto che stupisce tutti ma di certo l’artista è sempre stato fuori le righe.

Il gesto di Blanco che fa impazzire una fan

Come riporta TG Com 24: “Ha preso il via da Padova l’attesissimo “Blu Celeste Tour”, completamente sold out, di Blanco.”Dress code bianco o nero”, aveva annunciato il cantante sui social ai suoi fan pochi giorni prima. E così è stato anche sul palco, dove l’artista si è esibito sulle note di “Brividi” indossando un reggiseno nero che gli è stato regalato da una fan presente tra il pubblico assiepato.”

La fan ha rivelato la sua identità su Twitter dichiarando di essere stata proprio lei a lanciargli il reggiseno. D’altronde il successo di Blanco sembra inarrestabile dopo aver vinto la 72esima edizione del Festival di Sanremo, il suo nuovo album Blu Celeste è stato classificato quattro volte disco di platino. Per non parlare del fatto che i suoi concerti sono andati subito sold out, a testimonianza della sua fama. Un po’ più di mistero si cela dietro il lato sentimentale di cui non si sa ancora molto. Sembra che con la sua Giulia non sia andata bene e che si sia addirittura baciato con un’altra ragazza ma non ci sono sue dichiarazioni a riguardo. Ecco il post della fan:

