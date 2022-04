Alessia Marcuzzi si mostra tra passato e presente: sui social è virale una sua foto a 16 anni. Quanti cambiamenti…

Non la si vede sul piccolo schermo da tempo. Alessia Marcuzzi ha scelto di staccare per un po’ dagli impegni televisivi anche se, con molta probabilità, la si vedrà di nuovo nel ruolo di presentatrice prossimamente. Ad ogni modo la nota showgirl dello spettacolo non è mai sparita del tutto. Infatti, sui social, tra uno scatto a casa e qualche vacanza al mare, la bella bionda è sempre stata attiva. Di recente anche con una foto davvero particolare di quando aveva 16 anni. Un’immagine che ne mostra l’incredibile trasformazione…

Alessia Marcuzzi e la foto in bikini a 16 anni

A sorprendere il pubblico è stata proprio Alessia Marcuzzi sul suo profilo Instagram. La showgirl della tv ha deciso di mostrare una foto di quando aveva 16 anni. Uno scatto al mare, in bikini, dove è la sua bellezza a farla da padrona. Già da piccola, infatti, la donna vantava decisamente un certo fascino.

“Costume ascellare, mascara al mare e colore dei capelli naturale”, ha scritto la conduttrice nel post che ha subito raccolto tanti commenti e like da parte dei suoi 5.3 milioni di seguaci.

Sebbene ora sia decisamente cambiata, con lineamenti meno morbidi e un fisico ovviamente più adulto, in tanti hanno apprezzato la sua bellezza anche all’epoca. Non solo. Molti hanno notato la somiglianza tra quella foto e la figlia più piccola, Mia, nata durante la sua relazione con Francesco Facchinetti.

Questa la foto Instagram della Marcuzzi:

Riproduzione riservata © 2022 - DG