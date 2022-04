L’abito di Madonna indossato nel video di Material Girl all’asta a cifre elevatissime. Il costo potrebbe arrivare attorno ai 200mila dollari.

Dopo aver fatto parlare per qualche ipotetico ritocco finito male, eccola tornare alla cronaca per altri motivi. Parliamo di Madonna e dell’iconico abito rosa che indossò nel celebre video di Material Girl, nel 1984, che è stato messo va all’asta a New York. Secondo quanto si apprende dai media britannici tra cui Daily Mail e Express, il vestito potrebbe raggiungere cifre elevatissime avendo un valore stimato di diverse centinaia di migliaia di dollari.

Madonna, l’abito di Material Girl all’asta: il costo

Secondo quanto riportato dai media inglesi, l’abito indossato da Madonna nel celebre video Material Girl sarà in vendita dal 20 al 22 maggio all’Hard Rock Cafè e online sul sito Julien’s Auctions. Un portavoce della casa d’aste ha spiegato che insieme all’iconico vestito ci saranno anche gli accessori. Il lotto completo, infatti, oltre all’abito comprende una stola in finta pelliccia bianca, guanti da opera e braccialetti di strass. Il valore del tutto è stimato tra i 100.000 e i 200.000 dollari.

Ricordiamo che il video di Material Girl, che quest’anno celebra il 38° anniversario, è stato ispirato da una scena di Marilyn Monroe nel film “Gli uomini preferiscono le bionde” del 1953. L’abito di Madonna è uno degli oggetti principali dell’asta ‘Music Icons’.

L’abito rosa non è però il primo capo usato da Madonna che è stato messo all’asta. Julien’s ha anche venduto l’abito con scollo all’americana in raso avorio indossato dalla regina del pop nel video di Vogue del 1990. In quel caso la cifra ottenuta era stata pari a ben 179.200 dollari.

Nel dettaglio un post social dell’abito in questione:

