È nato Giuseppe, terzo figlio di Ramona Amodeo e Luca Cicia. Il neonato è venuto alla luce al Fatebenefratelli di Napoli. La coppia ha già due bambine: Annachiara e Olimpia. E, con il piccolo Giuseppe, l’ex tronista di Uomini e Donne diventa mamma per la terza volta.

L’ex tronista di Uomini e Donne e il marito Luca Cicia sono diventati genitori per la terza volta: la coppia, infatti, ha dato il benvenuto al loro terzogenito, che hanno chiamato Giuseppe. La foto su Instagram:

View this post on Instagram

Ecco cosa leggiamo in didascalia: “Martedì 12 aprile 2022 ore 19:31. Inaspettatamente è nato il nostro piccolo Giuseppe Cicia. Un patatone di 3,760 kg e 53,5 cm. Il giorno di San Giuseppe Moscati. Sarà una coincidenza?! O il destino…“

Ramona e Luca sono insieme da tanti anni: i due si sono sposati nel 2017. Dalla loro solida unione sono nati tre figli: un sogno che si realizza per la Amodeo, la quale ha sempre desiderato avere una famiglia composta da tre figli.

Qualche tempo fa, inoltre, ha dichiarato che si sarebbe fermata alla terza gravidanza. Durante l’ultima gestazione, l’ex tronista si è ammalata anche di Covid-19.

