Pamela Anderson ha fatto il suo debutto a Broadway. Una serata fantastica che ha visto, tra i presenti, anche i suoi figli.

Pamela Anderson sa cantare e ballare? Questa la domanda che i tanti esperti si erano fatti in queste ore prima di vedere il suo debutto a Broadway. L’ex bagnina più famosa del mondo, diventata celebre per la serie tv Baywatch, ha convinto tutti e la risposta al quesito è stato dunque un gigantesco sì.

Pamela Anderson: come è stato il debutto a Broadway

PAMELA ANDERSON

Pamela Anderson ha debuttato nel ruolo Roxie Hart nel musical “Chicago” e ha raccolto il grande consenso del pubblico. L’attrice, nota per l’esperienza come bagnina di Baywatch e per il suo passato amoroso, si esibirà per 8 settimane, fino al 5 giugno, all’Ambassador Theatre.

Dai primi pareri raccolti dagli esperti, il suo primo giorno sul palco è stato im vero successo. Davanti anche ai suoi figli, la 54enne ha dato prova di grande spessore raccogliendo consensi e complimenti. “La Anderson sa cantare e ballare ed è molto divertente nella sua parte”, si legge nella recensione di Johnny Oleksinski sul New York Post.

Ad incoraggiare la donna erano presenti anche i suoi figli, Dylan Jagger Lee e Brandon Thomas Lee, seduti all’Ambassador Theatre con i loro migliori abiti pronti ad applaudire la straordinaria mamma.

Il risultato dell’esordio è stato un pacchetto completo di applausi a scena aperta, mazzi di fiori e sorrisi. Insomma, Pamela Anderson è pronta per la sua “vita 2.0”.

Di seguito qualche immagine social della serata:

Riproduzione riservata © 2022 - DG