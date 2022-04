In una intervista a Belve, Malena ha rivelato le cifre che guadagna con OnlyFans: introiti che supererebbero quelli dei film a luci rosse.

Malena ha svelato – in una intervista a Belve – quanto guadagna grazie alla piattaforma OnlyFans. Un sito che le permette di intascare cifre da capogiro, che supererebbero quelle ricevute per girare un film hard. Ecco cosa ha rivelato l’attrice.

Malena, le cifre da capogiro da OnlyFans

Come dichiarato dalla pornostar a Belve, grazie al sito OnlyFans riesce a guadagnare fino a 30 mila euro. Una cifra notevole, che supera di gran lunga il guadagno di un film a luci rosse completo.

Ecco cosa dice in merito l’attrice hard: “Ovviamente dipende da quanto lavoro. Durante il lockdown ad esempio sono arrivata a incassare 27mila euro, ma questo sulla piattaforma su cui lavoro. E calcolate che io sono un’attrice, le ragazze comuni che sono su questa piattaforma guadagnano più di me. Sì è vero, però io lo dichiaro“.

Malena

I guadagni nel mondo del film a luci rosse

Anche il mondo del porno, certamente, ha dei guadagni notevoli che possono arrivare anche a 5 mila euro a film. Come spiega Malena, gli attori vengono pagati per singola scena e in base a ciò che si fa all’interno della pellicola.

“Non veniamo pagati a film, ma a scena” – afferma l’attrice, che aggiunge: “Per un film completo, si possono guadagnare fino a 5000 euro“.

