Mario Balotelli vive la sua storia d’amore con Francesca Monti. Presto i due potrebbero sposarsi e sui social spunta l’indizio…

Mario Balotelli e Francesca Monti potrebbero presto sposarsi. Nessun annuncio ufficiale ancora, sia chiaro, ma sui social l’ex bomber anche di Inter e Milan, ora in Turchia all’Adana Demirspors, sembra proprio fare sul serio e lancia messaggio piuttosto evidenti.

Balotelli e Francesca Monti presto sposi?

Mario Balotelli

Tornato alle cronache sportive più per il calcio giocato che per il gossip, Mario Balotelli sembra aver trovato finalmente il giusto equilibrio. Merito, appunto, della sua nuova compagna che da tempo si è legata a lui. Parliamo di Francesca Monti della quale non si hanno troppo informazioni essendo una ragazza molto semplice e riservata. Ben diversa, insomma, rispetto agli ex amori dell’attaccante.

Proprio per questo, forse, Balotelli ha deciso di spingersi fino ad una proposta di matrimonio. Precisiamo che ancora non c’è nulla di ufficiale, ma i segnali sembrano evidenti. In un recente scatto social, infatti, Super Mario e Francesca si sono mostrati al pubblico più uniti che mai. Nella didascalia della foto un pensiero che può far riflettere in ottica nozze: “L’amore è l’emozione più forte e bella che si può provare. Quindi amore grazie e amiamoci per sempre”.

Nell’immagine, non è sfuggito un anello al dito della ragazza. Che sia un indizio della prossima mossa del centravanti? Seguendo anche la scia di suo fratello Enock, la possibilità che ci sia qualcosa di vero c’è tutta. Staremo a vedere…

Questo il post Instagram di Super Mario:

Riproduzione riservata © 2022 - DG