Una lunga carriera quella di Pamela Anderson con il matrimonio: l’attrice ha divorziato per la quinta volta.

Dopo solo un anno, Pamela Anderson divorzia dal marito Dan Hayhurst, guardia del corpo, con il quale convolò a nozze durante la piena pandemia di Covid-19.

L’attrice iconica di Baywatch ha deciso di troncare il suo recente matrimonio con il divorzio, e fonti a lei vicine dicono che con il marito il rapporto non è mai stato idilliaco.

Pamela Anderson, 54 anni, e il marito guardia del corpo si sono sposati a dicembre 2020, dopo essere stati insieme solo per pochi mesi. A riportare la notizia è Rolling Stone, che riporta le parole di una fonte molto vicina alla star, che vuole continuare a vivere la sua vita senza Dan.

Secondo quanto riportato, Pamela avrebbe lasciato Dan Hayhurst definendolo un uomo cattivo: “È stato un flirt pandemico. Pamela ama e vive in maniera autentica. Dan è cattivo, non collaborativo, ma soprattutto uno str***o”

Quello con Dan Hayhurst è il quinto divorzio per Pamela Anderson. In passato la star di Baywatch è stata sposata con Tommy Lee, padre dei suoi figli Brandon, 25, e Dylan, 24. Dopo Lee, è convolata a nozze con Kid Rock per quattro mesi nel 2006, poi con il giocatore di poker Rick Salomon dal 2007 al 2008, e poi nuovamente dal 2014 al 2015, e con il produttore Jon Peters per appena 12 giorni nel gennaio del 2020.

