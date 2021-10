Bella Thorne è una delle attrici più famose e seducenti del panorama internazionale: scopriamo quali sono stati i suoi famosi ex fidanzati.

Dal figlio di Pamela Anderson a Benjamin Mascolo (con cui ha dichiarato di essere pronta a convolare a nozze), Bella Thorne è stata spesso al centro della cronaca rosa: scopriamo quali sono state le relazioni più importanti avute dall’attrice prima di trovare finalmente l’amore.

Bella Thorne: gli ex fidanzati

Una delle prime storia chiacchierate di Bella Thorne è stata senza dubbio quella con Brandon Lee, figlio di Pamela Anderson.

Bella Thorne

I due sono stati avvistati insieme nel 2015, ma la relazione sarebbe durata meno di un batter di ciglia. A seguire l’attrice è stata legata a Gregg Sulkin, attore britannico che ha recitato in Pretty Little Liars. I due si sono lasciati con un comunicato ufficiale diffuso da E!News: “Dopo molte riflessioni e ricerca interiore, abbiamo ponderato la difficile decisione di mettere fine al nostro rapporto. Ci ameremo sempre e avremo un profondo rispetto l’uno per l’altra, in quanto siamo cresciuti e diventate persone migliori per il tempo che abbiamo trascorso insieme”, avevano fatto sapere.

Nel 2016 la Thorne è stata legata a Tyler Posey, musicista e modello statunitense con cui ha ammesso di aver vissuto una delle rotture più difficili della sua vita. La fine della liaison è stata spazzata via dai gossip sul presunto legame tra l’attrice e il cantante e produttore discografico Charlie Ruth, avvistati per la prima volta insieme mentre ancora si credeva che lei stessa insieme a Tyler Posey (questione poi smentita dalla stessa Bella Thorne).

Questa relazione è stata archiviata con il coming out dell’attrice e, a seguire, è uscita allo scoperto con delle foto bollenti in compagnia della migliore amica Bella Pendergast (con cui avrebbe vissuto una liaison). Dopo la relazione con l’amica Bella Thorne sarebbe stata al centro di un presunto triangolo con Mod Sun e Tana Mongeau (ma la questione non ha mai ricevuto conferme).

L’amore per Benjamin Mascolo

Nel 2019 l’attrice è uscita allo scoperto con il cantante italiano Benjamin Mascolo. Nel 2021 i due hanno annunciato di essere pronti a convolare a nozze: “Lei è la mia luce, sono molto fortunato”, ha dichiarato il cantante via social dopo aver annunciato i fiori d’arancio con l’attrice.