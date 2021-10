Fedez pubblica su Instagram un simpatico scatto di famiglia in vista della festa più “oscura” che ci sia.

Mancano solo due settimane a una delle feste più amate dai bambini, Halloween. Quale occasione migliore quindi per i Ferragnez per fare una bella foto di famiglia a tema, coinvolgendo i bambini? Fedez ha infatti pubblicato ieri sera su Instagram uno scatto divertentissimo e che scalda il cuore allo stesso momento. Nella foto vediamo i genitori tenere in braccio i propri figli, vestiti tutti con outfit tipicamente di stagione. Molto di stagione. Soprattutto la piccola Vittoria, che per l’occasione è stata mascherata con un costume da zucca di Halloween.

La bimba, se notiamo la sua espressione, non sembra accogliere di buon grado l’outfit, mentre il fratello, sulle ginocchia di Chiara Ferragni, la osserva divertito. Il rapper prende le distanze dalla decisione, scrivendo in didascalia: “Per quando sarai grande e riguarderai questa foto, è stata un’idea di tua madre” rivolgendosi alla Vittoria del futuro. Non mancano i commenti ironici sul post, soprattutto da Herbert Ballerina, che afferma ironico “Le verrà un calo di zucca“.

Ecco a voi la foto di famiglia. Non trovate che sia un quadretto splendido?