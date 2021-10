L’attore pluripremiato pubblica un video sui social mentre canta uno dei brani più famosi della musica italiana, “Volare”.

Non è così che siamo abituati ad immaginare Anthony Hopkins, il pluripremiato attore Oscar e magistrale protagonista di Hannibal. Vedendolo interpretare spesso ruoli drammatici e intensi, ci stupisce vederlo oggi su Instagram mentre canticchia allegro Nel blu, dipinto di blu – Volare, brano capolavoro della musica italiana, scritto e interpretato dal caro Domenico Modugno nel 1958.

Guardando il video, non rimaniamo sorpresi solo dal suo cantare e ballare il ritornello, ma anche dal suo abbigliamento un po’ aggressive: l’attore indossa infatti una camicia leopardata e un giacchetto di pelle nero, il tutto spezzato da degli originalissimi occhialetti da vista azzurri. Ecco come giustifica in didascalia il suo mood leggero e spensierato: “Estate 2021. Questa è la mia trasformazione post-quarantena. Cosa ne pensate, ragazzi?“. Inoltre è presente un hashtag particolare, #tbt, utilizzato dagli utenti social per pubblicare ogni giovedì un ricordo nostalgico (infatti la sigla tbt identifica l’espressione anglo-americana Throwback Thursday).

Anthony Hopkins, presente ormai sui social da diverso tempo e amato dai followers, era stato infatti contagiato da Covid ed è stato costretto all’isolamento per diverso tempo, ma sembra essersi ripreso alla grande. 83 anni magnificamente portati, secondo noi.

Ecco il post su Instagram: