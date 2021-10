Ecco quali sono state le dichiarazioni dell’attore in merito alla sua relazione dopo essere stato paparazzato in dolce compagnia.

Dopo aver fatto coming out a Verissimo lo scorso anno e aver trascorso così vari mesi di sofferenza, l’attore che ha fatto innamorare tutte le donne d’Italia, Gabriel Garko, sembra vivere nuovamente tempi più sereni, grazie all’amore nato con il suo nuovo compagno Matia, un personal trainer non appartenente al mondo dello spettacolo. La coppia è stata infatti paparazzata mentre faceva colazione a Milano per poi rientrare in casa. Tutto, finalmente alla luce del sole e senza avere paura di nascondersi.

Ma questa non è la news principale: l’attore ha infatti rilasciato delle dichiarazioni importantissime alla rivista settimanale Nuovo, riguardo il suo fidanzato e i loro progetti insieme: “Sì, ho un nuovo fidanzato: ha 36 anni, non è un modello e non fa parte del mondo dello spettacolo. Inoltre, a breve prenderemo una decisione: vorrei diventare padre, penso che potrei essere bravo“. Insomma, il peggio sembra essere passato e l’attore è ora pronto a prendere il mano la sua vita per dedicarsi a creare la famiglia che ha sempre desiderato. Secondo voi dovremo aspettarci l’arrivo di un mini Garko entro il prossimo anno?