Lo scatto, pubblicato sui social, mostra Andrea Delogu con un vestito nero e scollatura vertiginosa che ha fatto girare la testa ai follower.

Andrea Delogu è andata al ristorante: la conduttrice televisiva ha indossato un meraviglioso abito nero con scollo a cuore che ha lasciato di stucco i suoi fan sui social. La scollatura, infatti, era vertigionosa e sexy e non poteva passare inosservata.

Andrea Delogu, scollatura sensuale al ristorante

Andrea la rossa – come si fa chiamare lei su Instagram – sa come ammaliare i suoi seguaci. La simpatica conduttrice, infatti, ha pubblicato su Instagram una foto in cui si mostra seduta al tavolo di un ristorante. La foto sul social:

Nella didascalia si legge semplicemente un “WTF“, un esclamazione inglese, e il credit alla persona che le ha scattato la foto. Migliaia i commenti di apprezzamento alla fascinosa Andrea che – nello scatto – sorseggiava amabilmente dall’elegante calice.

Andrea Delogu

Luigi Bruno, il nuovo fidanzato

A scattare la foto, secondo il tag messo dalla stessa Delogu, è stato Luigi Bruno, nuova fiamma della conduttrice, di 16 anni più giovane. Una foto:

L’affascinante ragazzo – che nella vita fa il modello – ha, infatti, 23 anni ed è seguito dall’agenzia milanese Elite Model Management.

