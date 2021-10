Il calciatore Ronaldo e la moglie Georgina sarebbero in attesa del loro quinto figlio. Ma, sorpresa, i figli in realtà saranno sei! Un vero e proprio clan.

L’idolo calcistico Ronaldo e la moglie Georgina Rodriguez avevano appena annunciato con gioia la lieta notizia: un quinto baby Ronaldo in arrivo. Ma, sorpresa delle sorprese: in realtà i bambini in arrivo sarebbero due!

I genitori, doppiamente felici, hanno mostrato l’ecografia dei loro due gemelli su Instagram. Nella foto si vedono Ronaldo e consorte mentre sdraiati sul letto stringono amorevolmente la doppia ecografia. Georgina è già al terzo mese.

L’annuncio ufficiale

La didascalia riporta l’annuncio ufficiale: “Siamo felici di annunciare che aspettiamo due gemelli. I nostri cuori sono pieni di amore, non vediamo l’ora di abbracciarli”.

Nella seconda foto del post invece si vede il “Clan Ronaldo” al completo mentre fa il bagno nella piscina di una Spa: ci sono proprio tutti i “baby Ronaldo” al completo, più allegri e sorridenti che mai. Cristiano Ronaldo Junior, i gemelli Eva e Mateo, e infine la piccola Alana Martina.

Alana Martina è l’unica figlia biologica della coppia. I fratelli sarebbero nati da madre surrogata. Ma ora Ronaldo e Georgina si preparano ad accogliere altri due bebè nati dal loro amore. I nuovi nati andranno ad unirsi ai vivaci fratellini, proprio come in una scatenata squadra di calcio.

Per Ronaldo senz’altro questa è stata la vittoria più grande, meglio di un goal al novantesimo minuto. Lui e Georgina sono la prova che l’unione fa la forza, soprattutto in amore.