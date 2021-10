Chiara Giordano sembra aver finalmente voltato pagina. Ora non è più solo “la ex moglie di” ma un’attrice in carriera, e soprattutto una donna.

Chiara Giordano è stata la moglie dell’attore sex symbol Raoul Bova per ben tredici anni. Il loro divorzio, nel 2013, fece molto scalpore e finì su tutti i principali rotocalchi di gossip. Lui aveva perso la testa per Rocío Muñoz Morales, e così addio a Chiara, che per anni era stata la moglie e madre perfetta, da manuale.

Per tutti Chiara Giordano era la Jennifer Aniston italiana. Si parlò molto di lei nei mesi successivi alla separazione, poi il nulla, su di lei calarono i riflettori: per tutti ormai era solo “la ex moglie di Raoul Bova”.

Oggi Chiara Giordano è una donna serena che ha saputo ricostruirsi da sé, con le proprie forze. A quarantotto anni ha stupito tutti lanciandosi nella carriera di attrice: ora interpreta in televisione una simpatica veterinaria, La dottoressa Giordy. Una perfetta sintesi tra i suoi studi universitari da veterinaria e la carriera da produttrice.

“Il dolore è durato sei, sette anni, poi è passato con l’aiuto di una brava psicoterapeuta. Sono riuscita a incanalare la rabbia”, racconta Chiara, che finalmente ha il coraggio di parlare con tranquillità del suo divorzio dall’attore.

Adesso Chiara Giordano ha trovato finalmente il suo lieto fine e dice:

“Il ‘vissero felici e contenti’ è quando diventi indipendente dentro, non sei più figlia o moglie, ma donna.”

Nella sua vita sentimentale è entrato da tempo il ballerino, Andrea Evangelista (di 15 anni più giovane Ndr), con cui condivide la sua più grande passione, la danza.

Col senno di poi Chiara Giordano afferma: “A lungo, sono stata concentrata a essere la moglie perfetta, la mamma perfetta, poi, capisci che fare tutto giusto è l’errore peggiore e che devi ascoltare la tua natura”.