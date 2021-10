La celebre attrice Gwyneth Paltrow in una recente intervista ha affrontato un momento delicato della sua esistenza. Quando è nata la primogenita, Apple (oggi diciassettenne Ndr), l’attrice ha rischiato la vita. Ne porta ancora le cicatrici sul ventre: un lungo taglio che racconta la storia di un parto cesareo d’urgenza.

L’attrice racconta che entrambi i suoi figli sono nati tramite parto cesareo. “Entrambe le gravidanze sono finite con un cesareo, ma la prima è stata un’emergenza. È successo tutto di corsa, stavo malissimo, ho davvero rischiato la vita”. Gwyneth Paltrow ricorda di essere stata male, forti dolori e poi la corsa traumatica in ospedale seguita dall’operazione.

“Meno male all’epoca non esistevano ancora i social”, aggiunge Gwyneth, che oggi porta splendidamente i suoi 49 anni. La Paltrow confessa di aver vissuto con difficoltà e stress il periodo post-partum: il suo corpo era diverso, si sentiva scombussolata e aveva pure quella nuova fresca e vistosa cicatrice sul ventre dove un tempo c’era solo la pelle liscia.

“Oggi sui social sono tutte con la tartaruga già due settimane dopo la gravidanza”, commenta l’attrice con un sorriso forzato. “Ma è giusto ricordare che si tratta di un’eccezione, non della normalità”.

E infine Gwyneth Paltrow dà una bella lezione di vita che va molto oltre la sfera superficiale dell’apparenza e della celebrità:

“Siamo bombardati continuamente di immagini ideali che ci raccontano come dovremmo essere, fornendoci modelli irrealistici. Invece non esiste un “come dovremmo”, esiste il come siamo e va benissimo tutto.”