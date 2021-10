L’attore turco, ormai naturalizzato italiano, ha dedicato le sue storie Instagram agli amici che ha definito: “I miei due angeli”.

Per Can Yaman l’amicizia viene al primo posto. L’attore turco, che ormai vive in Italia da anni e si è stabilizzato a Roma, ha deciso di dedicare le sue storie Instagram a due persone che attualmente sono molto importanti nella sua vita.

Non è stato facile per Can Yaman integrarsi in Italia da straniero. L’affetto dei fan e la celebrità a volte non sono sufficienti, soprattutto quando ci si trova in un Paese nuovo e, per certi versi, sconosciuto. Per questi motivi Can Yaman ha voluto rendere omaggio a due persone che gli sono state molto vicine nell’ultimo periodo, Roberto Marcellari e un altro amico riportato sotto il profilo Instagram di Franciomw.

Nelle ultime settimane Can ha pubblicato una foto in cui abbraccia i due amici, e nella didascalia ha scritto: “I miei due angeli”. Durante la trasferta a Palermo i due uomini sono stati una certezza per l’attore, una solida spalla su cui contare.

Per ringraziarli Can Yaman ha deciso di condividere dei video su Instagram con una dedica. Nella prima storia c’è un video in cui l’attore abbraccia calorosamente Franciomw, seguito dalle parole: “Gli abbracci, quelli veri”.

Nella seconda IG Stories, invece, vi è l’attore turco accanto a Macellari Roberto. Come didascalia Can Yaman ha scritto “Senza di te ogni cosa sarebbe molto più difficile e insicura. Spero tutti abbiano un amico come te”.

Insomma, Can Yaman non è solo un latin lover, crede anche nell’amicizia quella vera, con la A maiuscola.