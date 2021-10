L’attrice sul set di “Spencer” avrebbe indossato una fedelissima riproduzione dell’abito da sposa della principessa.

Il momento più emozionante delle riprese del film “Spencer” sarebbe stato quello che ripercorreva il giorno del matrimonio tra la principessa Diana e il principe Carlo. Parola dell’attrice Kristen Stewart, per la quale interpretare un personaggio complesso come quello di Lady D. non è stata impresa facile.

Kristen avrebbe indossato una fedelissima riproduzione dell’abito da sposa di Lady Diana, con tanto di corona. In effetti per la Stewart si è trattato di un bel salto interpretativo: aveva già dato prova del suo talento di attrice in svariati luoghi, ma il suo nome restava indubbiamente legato al personaggio di Bella Swan di Twilight. L’interpretazione di Lady D. potrebbe segnare un punto di svolta nella sua carriera, e la nomina agli Oscar.

Il regista di “Spencer” Pablo Larraine ha raccontato: “Era molto spaventata”. Per riuscire al meglio nel ruolo Kristen Stewart si è affidata ai consigli di chi stava dietro la cinepresa.

Come lei stessa ha ammesso, per la sua interpretazione della “principessa triste” sono state fondamentali le parole di Larraine:

“Prendi tutto ciò che hai imparato, tutte le risposte emotive che hai accumulato: metti tutto. Immagina di credere in un ideale che poi diventa tutta una farsa, tutta un’apparenza. Lascia che il tuo cuore si spezzi in un preciso momento”.

Un’intensa lezione di vita, senza dubbio. Di sicuro le parole del saggio regista hanno dato i loro benefici. A giudicare dalle prime immagini che trapelano dalla pellicola Kristen Stewart è stata una Lady Diana strepitosa, molto aderente all’originale.