Secondo alcune insistenti voci circolate nelle ultime ore, tra Gigi e Zayn la relazione sarebbe terminata a causa di una lite tra l’ex membro dei One Direction e Yolanda Hadid.

Le voci su una presunta rottura tra Gigi Hadid e Zayn Malik sono sempre più insistenti. Il motivo per cui i due si sarebbero lasciati sembra essere la lite tra Zayn e la mamma di Gigi, Yoalnda Hadid che nelle ultime ore hanno fatto parecchio discutere. Nessuna conferma arriva dai diretti interessati ma le indiscrezioni sono sempre più concrete.

La lite tra Yolanda Hadid e Zayn Malik che avrebbe provocato la rottura con Gigi

Nelle ultime ore è apparsa una discussione pubblica tra Yolanda Hadid e Zayn Malik. La madre di Gigi ha accusato Zayn di averla aggredita mentre la figlia non era in casa. La faccenda è diventata ormai di dominio pubblico e mentre l’ex membro dei One Direction nega di aver a che fare con questa situazione e su Twitter scrive: “Come tutti sapete, sono una persona riservata e desidero assicurare uno spazio sicuro e privato a mia figlia. Un luogo in cui le questioni familiari rimangono private. Ho cercato di proteggere quello spazio per lei, ho accettato di non rispondere alla discussione che ho avuto con un familiare della mia compagna che è entrato in casa nostra mentre lei era via”. Yolanda Hadid è convinta delle sue affermazioni e stando dagli ultimi rumor Gigi potrebbe essere dalla sua parte e aver lasciato Zayn. Quale sia la verità è ancora presto per saperlo.