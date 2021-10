Nel corso della prima puntata di X Factor 2021, Emma e Mika si sono rivolti delle continue battutine che hanno fatto molto piacere al pubblico.

La prima puntata del talent show X Factor 2021 fa il pieno di ascolti ed è un successo. A mettere la ciliegina sulla torta sono proprio i due giudici Emma Marrone e Mika che non fanno altro che punzecchiarsi con battute simpatiche rendendo la serata ancora più proficua in ascolti.

Emma e Mika una coppia che funziona a X Factor 2021

Sembra cominciato tutto con il piede giusto per X Factor 2021 che oltre ad offrire il talento dei partecipanti, regala anche momenti divertenti che stemperano l’atmosfera in studio. Particolarmente apprezzato è stato il siparietto tra Emma Marrone e Mika che si sono rivolti frecciatine e battutine per tutta la serata. Emma al termine di un’esibizione commenta rivolgendosi ai Westfalia: “Il vostro giudice fa delle presentazioni pessime per il resto … top” ed è repentina la risposta di Mika che replica: “Le mie presentazioni sono alla stessa altezza dei tuoi commenti“. L’ilarità fra i due è stata molto apprezzata dal pubblico che sia la carta vincente per intrattenere? Sicuramente questa coppia di giudici può essere molto positiva per gli ascolti.