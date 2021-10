L’influencer americana Jayne Rivera è finita al centro della polemica per aver fatto delle foto in posa non proprio consone al momento, davanti alla bara del padre.

La giovane influencer Jayne Rivera è finita al centro delle polemiche social per aver scattato delle foto in posa davanti alla bara del padre. Il gesto sembra non sia piaciuto a molte persone che l’hanno additata di non aver avuto rispetto per il defunto genitore. La replica dell’influencer non si fa attendere e chiarisce la sua posizione in merito all’accaduto.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Le dichiarazioni di Jayne Rivera sul gesto davanti alla bara del padre

In queste ultime ore, il web si è rivoltato contro la giovane influencer Jayne Rivera, il cui padre è deceduto da pochi giorni. Jayne ha posato con degli scatti social davanti alla bara del papà con movenze non consone e adeguate al momento. Dopo aver pubblicato queste foto, i social si sono indignati per il gesto della ragazza che è dovuta intervenire tempestivamente con delle repliche: “Capisco che le foto siano state recepite negativamente, ma da parte mia c’erano le migliori intenzioni. Mio padre avrebbe approvato. Ognuno gestisce a modo proprio il dolore della perdita di una persona cara. Per quanto mi riguarda, ho presenziato alla cerimonia come se mio padre fosse ancora accanto a me e posasse insieme a me per la foto come ha fatto tante volte nella sua vita. Non c’è nulla di sbagliato nelle foto che ho pubblicato e le rivendico”.