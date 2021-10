Prima di trovare la felicità accanto a Fabio Troiano, Eleonora Pedron ha vissuto alcune importanti storie d’amore: scopriamo chi sono i suoi ex.

Da Max Biaggi (padre dei suoi due bambini) a Fabio Troiano, passando per alcuni flirt e liaison amorose che hanno fatto scalpitare il mondo del gossip: scopriamo quali sono state le relazioni amorose più famose avute dall’ex Miss Eleonora Pedron, oggi felicemente fidanzata con l’attore e sceneggiatore tv.

Eleonora Pedron

Eleonora Pedron: gli ex fidanzati

Agli inizi degli anni 2000 (e per la precisione nel 2003) Eleonora Pedron è uscita allo scoperto con Max Biaggi, colui che è stato probabilmente tra gli amori più importanti della sua vita: i due sono rimasti insieme per 12 anni e hanno avuto insieme due figli, Inés Angelica e Leon Alexandre. La storia è naufragata nel 2015 e, secondo i rumor, l’ex Miss avrebbe messo fine alla loro unione perché Biaggi sarebbe stato contrario al matrimonio.

In seguito Eleonora Pedron ha vissuto alcune liaison, sempre naufragate in un batter di ciglia: la prima con Daniele Conte (fratello dell’allenatore Antonio Conte) e la seconda con la Iena Nicolò De Devitiis (durata appena un paio di mesi). Secondo Chi la showgirl avrebbe vissuto una breve liaison con Giamnarco Pozzecco, ma sulla questione non vi sono conferme.

L’amore per Fabio Troiano

Nel 2019 l’attrice ha ufficializzato la sua relazione con l’attore Fabio Troiano, con cui avrebbe finalmente trovato la felicità:

“Fabio era nel mio destino”, ha dichiarato l’ex Miss a Chi, e ancora: “Ci siamo conosciuti quasi due anni fa, sul treno Roma-Milano. Una storia assurda. Io dovevo prendere il treno dopo, lui quello prima. Ci siamo ritrovati seduti vicini. Per tutto il viaggio non ci siamo detti una parola se non una frase prima di scendere. Da quella frase è partito tutto”. Troiano ha instaurato un buon rapporto con i due figli che Eleonora Pedron ha avuto insieme a Biaggi e oggi i due sembrano essere più felici ed uniti che mai.