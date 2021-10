L’influencer Rosa Perrotta ha deciso di ritirare suo figlio dall’asilo per proteggere il fratellino neonato che nascerà nelle prossime settimane dal virus Rsv.

Rosa Perrotta ha deciso di non mandare più suo figlio all’asilo per paura che il bambino che dovrebbe nascere fra poco venga contagiato dal virus respiratorio sincinziale. Lo stesso virus ha contagiato la piccola Vittoria, figlia di Chiara Ferragni e che nelle ultime settimane si sta diffondendo a macchia d’olio. L’influencer spiega le sue ragioni sui social.

Rosa Perrotta sul virus: “Non lo rimanderà all’asilo anche dopo che si sarà ripreso”

L’influencer Rosa Perrotta è in dolce attesa del suo secondo figlio, la scadenza è prevista fra poche settimane e la preoccupazione per il virus Rsv sale. Il suo primo figlio ha infatti contratto all’asilo lo stesso male che, questi giorni, sta combattendo la piccola Vittoria dei Ferragnez e la Perrotta non vuole correre rischi. La decisione dell’influencer è stata quella di ritirare il bambino dalla scuola: “Quando sono andata in ospedale mi sono ritrovata circondata da bambini in quelle condizioni e ora ho avuto riscontro leggendo la storia di questo virus, è una cosa comune e seria”. L’influencer spiega ai suoi follower che ha paura che suo figlio possa contagiare il prossimo figlio: “Mi sono maledetta per il giorno in cui ho deciso di iscrivere Ethan all’asilo quest’anno. Col cavolo che lo rimando anche quando si sarà ripreso. Non mi posso proprio permettere che torni a casa ad infettare il fratellino neonato”.