Vittoria torna a casa, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez è finalmente guarita e fuori pericolo e può tornare alla sua vita normale.

In tanti attendevano da ore notizie sulla piccola Vittoria, ricoverata per giorni a causa del virus Rsv. Sembra proprio che la bambina di Chiara Ferragni e Fedez sia stata dimessa dall’ospedale e che possa finalmente tornare a casa. A dare l’annuncio sono stati proprio i Ferragnez con una tenera storia su Instagram che ha rassicurato i fan.

Vittoria torna a casa: il video che la ritrae felice nel passeggino

Tenero e commovente il momento in cui la piccola Vittoria ha capito di poter tornare a casa. Nel suo passeggino la bambina sembra felice e si muove sorridente come se non vedesse l’ora di tornare alla vita di tutti i giorni. Giorni di preoccupazione incessante per la famiglia Ferragnez che oggi può finalmente prendere fiato. La storia di Chiara Ferragni e Fedez mette fine al calvario della bambina e rassicura i fan che, nelle ultime ore, erano preoccupati a causa delle ultime dichiarazioni dell’influencer. Infatti, proprio ieri Chiara aveva dichiarato che i livelli di ossigeno nella piccola Vittoria non erano ancora tornati alla normalità ma le ultime ore sono state decisive per la guarigione.