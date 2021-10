Alex Belli riceve un drone contenente un bellissimo messaggio senza mittente: a mandarlo potrebbe essere Delia Duran ma i social si scatenano con le ipotesi.

Nelle ultime ore, Alex Belli ha ricevuto un misterioso drone al Grande Fratello Vip 6con un bellissimo messaggio. In tanti hanno pensato fosse da parte della moglie Delia Duran ma il giallo si infittisce. Il web si scatena con le ipotesi e intanto spunta anche un commento da parte di un profilo fake. Quale sarà la verità?

Il bellissimo messaggio per Alex Belli

“I nostri cuori sono lontani da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi!” questo è il bellissimo messaggio racchiuso nel drone inviato ad Alex Belli nella Casa. L’ipotesi più accreditata e probabile che a mandarlo sia stata proprio la moglie, la modella Delia Duran alla quale manca suo marito ormai da mesi. Sui social però non sono convinti anche se spunta un commento di una “Delia fake” che svela di essere stata lei a inviare il drone. Il profilo non è chiaramente reale ma la vicenda sta comunque incuriosendo i fan del reality. Che sia un famigliare stretto o un’amante segreta? Le ipotesi continuano a fioccare ma sicuramente nelle prossime ore ne sapremo di più.