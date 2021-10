La tronista “trans” di Uomini e Donne, Andrea Nicole, mostra una sua foto di quando era ancora un uomo a un corteggiatore e viene mostrata anche in studio.

Andrea Nicole è stata definita come la prima tronista trans di Uomini e Donne. La ragazza ha, infatti, subito una transazione da uomo a donna e non lo ha mai nascosto ai suoi corteggiatori. In una esterna, la bella tronista decide di mostrare una foto di quando era un uomo a un corteggiatore. La foto viene poi mostrata anche in studio ma questo non spaventa Andrea Nicole, anzi, la rende fiera del suo percorso.

Andrea Nicole mostra la foto di quando era ancora un uomo ad Alessandro

Nell’ultima esterna trascorsa con il corteggiatore Alessandro, Andrea Nicole decide di fare un gesto molto importante ed intimo. Al corteggiatore fa vedere una foto risaltante alle scuole medie, prima che la tronista iniziasse il percorso per diventare donna. Come dichiarato in trasmissione dalla stessa Nicole: “Alessandro è la persona più simile a me, questa esterna è stata la conferma che lo stavo sottovalutando: mi ha scioccata in senso positivo. Non l’avevo organizzata come cosa, ci avevo pensato in giornata. Mi è venuto in mente e l’ho fatto. Gli ho anche mostrato due foto di mia mamma da giovane.” La foto mostra un ragazzo molto timido e sorridente che dà li a qualche anno avrebbe capito di essere nato in un corpo “sbagliato”. La foto è stata mostrata anche in studio e Alessandro è stato molto felice di questo gesto. Il corteggiatore è infatti davvero preso da Andrea Nicole ma il cuore della tronista sembra appartenere a Ciprian. Che succederà nelle prossime puntate?