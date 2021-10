Manca ormai pochissimo alla festa più paurosa dell’anno e i trend in fatto di abiti da indossare sono davvero tanti. Ecco alcuni tra i costumi più di tendenza per Halloween 2021.

Halloween è una festa che negli ultimi anni sta prendendo sempre più campo anche al di fuori dell’America. Sebbene le sue origini (anche se in pochi lo sanno) sono celtiche e antichissime, la versione che è divenuta particolarmente nota è quella legata al famoso “dolcetto o scherzetto” e, ovviamente, all’usanza di andarsene in giro in abiti spettrali o spaventosi e in altri più particolari. Ne sono un esempio quelli dedicati a serie tv molto amate o a personaggi famosi.

Ovviamente, i trend cambiano ogni anno e per questo 2021 i costumi di tendenza sono davvero particolari.

I migliori costumi di tendenza per Halloween 2021

Tra le tendenze in fatto di costumi di Halloween, quest’anno non si può non citare la popolare serie di Squid Game che sta facendo parlare di se per diversi aspetti e che è ormai diventata un vero fenomeno in grado di indirizzare anche gli acquisti.

costume halloween

In occasione della sera più spaventosa dell’anno, in molti sembrano aver quindi puntato all’acquisto di tute verdi ed in grado di emulare i giocatori della serie.

Andando ai personaggi famosi sembra particolarmente di tendenza anche l’abito indossato da Kim Kardashan che in occasione del Met Gala si è presentata con una veste nera che la copriva dalla testa ai piedi rendendola irriconoscibile. Una scelta che a quanto pare è diventata subito di tendenza.

Non vai poi dimenticato il nuovo idolo Billie Eilish che ha dato più volte dimostrazione di saper ricreare degli stili adattissimi a serate a tema horror. Il tutto per look piuttosto semplici da ricreare.

Le scelte dei personaggi famosi italiani

E i vip italiani? Anche molti di loro sembrano interessati ad Halloween. Ne è un esempio Caterina Balivo che ha deciso di mostrarsi sui social con un abito variopinto e ispirato in modo particolare ad Halloween.

La Pelllegrini ha invece sfoggiato un outfit di coppia nel quale ha vestito i panni di Harley Quinn, ovviamente in compagnia del suo Joker.

Quanto agli altri si può prendere spunto dai costumi indossati negli anni precedenti. Come dimenticare, ad esempio, Fedez e la Ferragni vestiti da Pikachu insieme al piccolo Leone?

Il bello di Halloween dopotutto è che in questa giornata si può scegliere di essere ciò che più si preferisce.