Il cantautore romano ha festeggiato spensieratamente il compleanno in compagnia di parenti e amici importanti.

Giornata speciale ieri per Eros Ramazzotti, che ha compiuto ben 58 anni, tra l’altro portati benissimo! L’artista romano ha festeggiato il compleanno fuori a pranzo e nella tavolata erano presenti due persone per lui importantissime: la figlia Aurora Ramazzotti, nata dall’ex compagna Michelle Hunziker, e il migliore amico Biagio Antonacci.

Proprio grazie ad Aurora Ramazzotti, abbiamo sulle storie di Instagram i momenti più belli e importanti della festa, anche quando si si divertono e cantano diverse canzoni del repertorio italiano. Soprattutto, vediamo Eros Ramazzotti fare pappa e ciccia con l’affascinante artista milanese Biagio Antonacci. Vediamo i due cantanti scambiarsi profondi gesti di amicizia e battute goliardiche.

La ragazza inoltre coglie l’occasione per dedicare un post sul suo profilo social al padre in cui, oltre a vedere una serie di foto che li ritraggono insieme, leggiamo una commovente dedica: ” Se dovessi descriverti con una parola, quella sarebbe “passione”. Del resto non poteva essere diversamente dato il nome che nonna Raffaela ha tanto combattuto per darti .Nella cultura greca l’amoreè ciò che fa muovere verso qualcosa, un principio divino che spinge verso la bellezza. Ed effettivamente tutto ciò che ami riesci a farlo amare anche a quelli che ti stanno attorno. Qui una piccolissima, last minute, collezione di alcune cose che amiamo. Coccole, cibo, animali, musica. Tanti auguri papo, ti amo sempre di più“.

