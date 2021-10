I messaggi di cordoglio arrivano dai profili social dedicati al pilota di Formula 1 scomparso 27 anni fa.

Notizia funesta per la popolazione brasiliana. Si è spento il 27 ottobre Milton Guirado Theodoro Da Silva, padre del mitico pilota di Formula 1 Ayrton Senna, morto in un incidente automobilistico quasi trent’anni fa. L’uomo, arrivato alla veneranda età di 94 anni, lascia anche gli altri due figli, Viviane e Leonardo. Conosciuto anche affettuosamente come Miltão, in vita si era dedicato a diverse attività: imprenditore industriale e automobilistico ed esperto di allevamenti.

Nonostante le ritrosie iniziali all’inizio della carriera del pilota, fu proprio Milton a far nascere nel figlio l’amore per le corte automobilistiche, mettendolo alla guida di un kart quando aveva solo quattro anni. Ayrton, una volta diventato adulto, si trasferì in Europa dove comincio la sua carriera da sogno, che terminò fatalmente nel 1994 durante il Gran Premio di San Marino. Da quel momento il suo nome diventò definitivamente leggenda e, l’anno successivo, la sorella Viviane e il padre Milton hanno dato il via alla fondazione benefica Ayrton Senna.

A dare il triste annuncio della scomparsa di Milton sono le pagine social ufficiali dedicate al pilota brasiliano, che hanno deciso di diffondere la notizia attraverso un comunicato stampa.