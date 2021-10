Dopo la rivelazione fatta dalla modella si pensa che il messaggio contenuto nel drone sia rivolto a lei.

Continuano le sorprese pomeridiane per la Casa più spiata d’Italia. Abbiamo visto Alex Belli ricevere in casa un messaggio consegnato da un drone, plausibilmente dalla sua amata Delia Duran: “I nostri cuori sono lontani da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi“. Ma se non fosse lui il reale destinatario della missiva tecnologica?

Sbuca fuori una nuova ipotesi: forse sta per varcare la Porta Rossa una nuova fiamma della coinquilina Soleil Sorge. La modella ha infatti confidato al suo intimo amico Alex Belli di essere innamorata di una persona, al di fuori della Casa più spiata d’Italia. Ecco qual è stata la sua dichiarazione, riportata dal sito Bigodino: “Non avevo avuto il minimo sentore che potesse essere una persona con cui volevo condividere la mia vita. Lui sa già tutto di me in generale. Quando ho avuto questo sentore che questa persona mi piaceva veramente mi sono detta: Ok ti voglio dare tutto, così se ti piaccio bene, altrimenti niente. Prendimi come sono o altrimenti non ci dobbiamo neanche prendere“.

Si è dimostrato molto comprensivo Alex Belli, che nelle parole dell’influencer ha visto il riflesso del suo amore per la compagna Delia: “Oggi quello che sono è anche e soprattutto grazie a lei“. Quali sorprese dovremo aspettarci nella diretta di questa sera?

Ecco intanto la confessione di Soleil Sorge