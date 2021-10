L’artista britannico doveva essere ospitato da Fazio, ma a causa del virus partecipa collegandosi in diretta.

Momentanea battuta d’arresto per Ed Sheeran, popstar di fama mondiale. L’artista britannico è risultato, insieme alla figlia, positivo al Covid-19. Entrambi stanno bene, ma sono isolati in casa per circa dieci giorni mentre la moglie Cherry Seaborn ha dovuto allontanarsi per non essere contagiata.

Salta così l’appuntamento di Ed Sheeran a Che tempo che fa, lo show serale Rai condotto da Fabio Fazio. Il celebre cantautore doveva essere ospitato dal vivo ma, pur di mantener fede all’impegno promesso, ha partecipato al programma collegandosi in diretta da casa. Ecco cosa ha raccontato in puntata, come riporta Bigodino: “Sono davvero dispiaciuto di non essere lì con voi, mi dispiace aver deluso te e il pubblico italiano. Per quanta riguarda il mio tour, quelle che sono uscite sono solo le prime date, ma ce ne saranno delle altre e dovrò fare in modo che assolutamente ci sia una data in Italia. Io amo il vostro Paese“.

Poi Fabio Fazio lo interroga su una questione: perché Ed durante i concerti si posiziona sempre da solo al centro del palcoscenico? Ecco come risponde lui: “È successo così per caso. Ogni fase della mia carriera, qualcuno mi ha sempre detto perché non fai un gruppo e poi non c’è mai stato il tempo, mi piace suonare da solo quando suono sul palco e mi sembra che lo show sia migliorato, man mano che passano gli anni“.

Apprezziamo molto lo sforzo di Ed Sheeran di apparire in televisione nonostante l’isolamento, speriamo di vederlo presto in qualche città italiana!