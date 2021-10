Le nozze e la nascita della prima figlia di Ed Sheeran hanno scatenato i paparazzi intorno alla sua vita privata: tutto quello che c’è da sapere sulla moglie Cherry Seaborn!

Cherry Seaborn è una delle donne più osservate del jet set internazionale, la donna che il cantante Ed Sheeran ha sposato, incantando il mondo. Cosa sappiamo della sua storia? Iniziamo parlandovi della sua biografia, fino a toccare alcuni dettagli della vita privata (e alcune succose curiosità).

Chi è Cherry Seaborn?

Cherry Seaborn è originaria del Suffolk, Regno Unito, dove è nata sotto il segno del Toro, il 6 maggio 1992. Ha studiato nel suo Paese prima di partire alla volta degli Stati Uniti, precisamente in North Carolina, dove ha frequentato la Duke University. Esperta di economia e finanza, è anche una grandissima sportiva, ex capitano di hockey su prato tra il 2012 e 2013. Ha frequentato la stessa . scuola media di Ed Sheeran, ed è quella la culla del loro amore…

Scopri i luoghi dei più famosi delitti italiani Scarica Gratis la guida!

Il matrimonio con Ed Sheeran

Ed Sheeran è il marito di Cherry Seaborn, che ha conosciuto tra i banchi di scuola, nel Suffolk. Hanno frequentato entrambi la Thomas Mills High School di Framlington, e lì sarebbe scoccata la prima scintilla di un grandioso amore. Finite le superiori, lei è partita negli States per poi tornare nel Regno Unito e stare con il suo amato Ed. Il matrimonio si sarebbe tenuto in gran segreto, poco prima di Natale 2018. Alla cerimonia avrebbe preso parte un ristrettissimo e selezionato gruppo di invitati (appena 40!).

Nel settembre 2020 Ed e Cherry sono diventati genitori per la prima volta, con la nascita della loro splendida prima figlia Lyra Antarctica. La prima erede frutto del loro grande amore, capace di resistere anche alla fama internazionale quando i due erano già fidanzati da anni.

7 curiosità su Cherry Seaborn

– Il suo nome completo è Cherry Lancaster Seaborn, anche se è nota con il solo cognome Seaborn.

– Non sembra avere alcun profilo Instagram ufficiale, se non uno con sole quattro foto e che segue esclusivamente il marito Ed Sheeran.

– Pare che lei fosse da sempre innamorata del cantante, ma ha aspettato che lui facesse il primo passo.

– Che lavoro fa Cherry? Al momento non siamo in grado di dirvelo, avendo la moglie di Sheeran scelto di isolarsi dal mondo dei social. Non sappiamo quindi a quanto ammontino i suoi guadagni e il suo patrimonio.

– Chi è la ragazza che appare nel video di Perfect, la canzone romantica che Ed dedicò all’allora futura moglie? Anche se in molti pensano fosse la stessa Cherry, in realtà era l’attrice Zoey Deutch. Cherry è però apparsa nel video di Put It All On Me.

– Dove vive Cherry Seaborn? Insieme a Ed vive nel Suffolk, terra natia del cantante dai capelli rossi. Hanno però da poco acquistato anche uno splendido casale in Umbria, a Paciano.

– Ha la passione per i gatti, come ha rivelato suo marito alla stampa britannica.