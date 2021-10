Secondo alcuni rumors la showgirl avrebbe denunciato nel frattempo l’ex coinquilina Soleil Sorge.

Che fine ha fatto Raffaella Fico? Dopo essere uscita dalla Casa più Spiata d’Italia, la modella è sparita dalla circolazione per qualche giorno. Nessun post o storia sui social e non ha nemmeno più partecipato come ospite nella puntata del Grande Fratello Vip in diretta. Presumibilmente avrà voluto passare del tempo con la famiglia, in particolar modo con la sua piccola Pia.

Ieri l’abbiamo vista finalmente ospite al programma Rai Casa Chi, dove ha raccontato le sue vicissitudini nella sua seconda esperienza al Grande Fratello Vip, reality show che l’aveva resa celebre già diversi anni fa. Poi finalmente appare anche un post su Instagram pubblicato per ringraziare i fans: “Volevo ringraziare tutti voi che mi avete sostenuta in questa avventura, grata di aver provato belle e forti emozioni….La spettacolarità di questa esperienza è giunta al termine, thank you all“.

Mentre tutti pensavamo che la situazione fosse tranquilla e che Raffaella si fosse solo presa un momento di relax, arriva un’indiscrezione scioccante dall’influencer Andrea Venza: la modella avrebbe denunciato Soleil Sorge, accusandola di aver utilizzato alcune parole razziste durante il programma. Tuttavia, non abbiamo ancora altre informazioni sulla denuncia. Scopriremo qualcosa nella puntata di questa sera?

Ecco il post di Raffaella Fico