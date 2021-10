La modella pubblica sui social i momenti più belli della vacanza di fine ottobre insieme al giovane Nathan.

A ottobre ci sono due tipi di persone: quelli che accolgono foglie arancioni e temperature in calo a braccia aperte e quelli che non rinunciano al mare e al sole. Elisabetta Gregoraci fa senza dubbio parte della seconda categoria. Ha infatti preso il volo per Dubai per trascorrere un’esotica vacanza con il figlio Nathan Falco, nato dalla sua precedente relazione con Flavio Briatore.

Ecco quindi che la vediamo passeggiare su spiagge dalla sabbia chiara e fine e nuotare tra le acque cristalline, grazie ai suoi post e storie sui social. La vediamo poi inquadrarsi e sorridere felicemente davanti alla fotocamera, mentre indossa degli occhiali da sole da diva e un bellissimo costume nero con applicazioni colorate. Si gode poi un pasto in riva al mare insieme al piccolo Nathan Falco. Commenta tra le foto: “OFF for Holidays with my Boy”.

Se continuiamo a scorrere tra le foto in galleria, ecco che appaiono cocktail fruttati, spa di lusso e piscine quasi kilometriche. Chi non vorrebbe godersi una vacanza così da sogno, insieme all’amore della propria vita, in questo caso il figlio?

Ecco il post di Elisabetta