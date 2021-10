La storia d’amore con l’attore turco è ormai un ricordo lontano per la presentatrice televisiva ed è pronta a voltare pagina.

Dopo essere stati la coppia più spettegolata dell’anno, Diletta Leotta e Can Yaman hanno ormai preso due stradi differenti. L’attore turco è ormai esclusivamente concentrato sulle riprese della fiction Mediaset Viola come il mare, anche se alcune voci di corridoio, che provengono soprattutto dall’influencer di gossip Alessandro Rosica, vorrebbero che Can si stia frequentando con una ragazza di Napoli, ma lui non si è pronunciato a riguardo.

Ad avere già invece un flirt confermato è la giornalista Diletta Leotta, che sembrava volesse ritornare sui suoi passi, come aveva lasciato intendere durante un’intervista a Verissimo. In realtà, come leggiamo tra le pagine della rivista Dagospia, la bella Leotta si sta frequentando con il modello Giacomo Cavalli. Sono già stati visti uscire insieme in diverse occasioni e in più si scambiano likes e follow su Instagram.

Pare quindi che anche Diletta Leotta si stia lasciando il passato alle spalle e sia pronta a lasciare spazio nel suo cuore per una persona speciale. Chissà se la love story verrà mai confermata! Vi piacerebbe vedere Diletta Leotta e Gianmarco Cavalli insieme?