L’ex concorrente del GF VIP racconterà a Silvia Toffanin gli episodi di razzismo in cui è stata coinvolta la piccola Pia.

Stanno facendo il giro del web le dichiarazioni rilasciate da Raffaella Fico a Verissimo dopo essere stata eliminata dal Grande Fratello Vip. Il racconto però non riguarderà il reality show, ma alcuni episodi dolorosi vissuti da sua figlia Pia, nata dalla passata relazione con Mario Balotelli.

È lo stesso talk-show che rilascia l’anticipazione sui social, smuovendo la curiosità di tutti. In effetti, già da diverso tempo si vociferava delle espressioni razziste rivolte contro la piccola Pia. La showgirl aveva infatti raccontato un episodio grave ai suoi coinquilini circa un mese fa, le dichiarazioni sono riportate dal sito Il sussidiario: “È capitato un episodio bruttissimo all’asilo qualche anno fa. Una bambina si è rivolta in malo modo a mia figlia: ‘Tu sei una ne*ra di merd*, tu porti le infezioni, non ti posso dare la mano e prestare i miei giocattoli’. Pia mi chiese cosa significava ‘negra’. Come puoi spiegare tutto ciò ad una bambina così piccola?”.

Dobbiamo attendere domani pomeriggio per ascoltare l’intervista completa, ma nel frattempo questa anticipazioni spiega perché Raffaella Fico abbia (forse) denunciato l’ex coinquilina Soleil Sorge per aver usato durante la trasmissione delle espressioni razziste.

