Bianca Berlinguer ha deciso di sposarsi con il suo compagno Luigi Manconi con il quale stanno insieme da 30 anni e hanno una figlia di 23.

Secondo l’indiscrezione del settimanale DiPiù, Bianca Berlinguer ha deciso di sposarsi a 62 anni con il suo compagno Luigi Manconi. I due stanno insieme da almeno 30 anni e avevano dichiarato di non avere l’intenzione di convolare a nozze. Evidentemente qualcosa è cambiato nelle loro intenzioni e hanno deciso di dire il fatidico “sì”.

Bianca Berlinguer si sposa nel 2022?

Non si è ancora certi della data effettiva in cui Bianca Berlinguer indosserà l’abito bianco ma sembra proprio che il suo matrimonio sia certezza. La conduttrice di Carta Bianca ha avuto un precedente matrimonio con Stefano Morroni, capo della comunicazione Rai. Tra loro le cose non sono andate bene e hanno divorziato nel 1995. Questo probabilmente ha indotto Bianca ad aspettare prima di risposarsi ma, a quanto pare, nel 2022 sarà pronta. Quello che appare sicuro è la città: Bianca e Luigi si sposeranno a Roma, città dove la coppia abita da molti anni. Non si sanno altre notizie, ma sicuramente maggiori dettagli trapeleranno nei prossimi giorni sul settimanale. Non rimane che attendere la data ufficiale!

