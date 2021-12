Dopo aver visto la sua compagna, Delia Duran, mentre bacia un altro uomo Alex Belli sbotta nella notte e vuole uscire dalla porta rossa mentre i suoi compagni cercano di calmarlo.

Alex Belli è stato protagonista di una vera e propria scenata al GF Vip 6. Il “vippone” è sbottato dopo aver visto il bacio tra Delia Duran con un altro uomo e ha dato calci e urla alla porta rossa per poter uscire dalla Casa. A nulla è servito l’intervento dei compagni, la regia ha dovuto censurare riprendendo Gianmaria in piscina.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

Alex Belli tenta di uscire dal GF Vip dopo aver visto Delia con un altro

Durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip 6, Alfonso Signorini ha deciso di mostrare ad Alex Belli una foto che ritraeva il bacio tra Delia Duran e Carlo Cuozzo. La prima reazione dell’attore è stata di calma “apparente” e ha sminuito tutto dichiarando che la foto è “scattata a tavolino”. Sebbene la sua prima reazione è stata questa, in tarda serata l’attore ha dato di matto e si è scagliato contro la porta rossa della Casa. Pugni, calci e urla così Belli ha esclamato: ““Aprite questa porta! Fan**lo, non me ne frega un caz** di questo gioco di mer. Apri questa porta caz**”. A questo punto è intervenuta Soleil che lo ha invitato a calmarsi e a non fare delle “sceneggiate”. La risposta dell’attore in piena furia è stata: “Non sono scenate, me ne vado a fan**lo basta”.

Riproduzione riservata © 2021 - DG