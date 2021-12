Manuel Bortuzzo fa una romantica dedica a Lulù Selassié e poi le dichiara finalmente i suoi sentimenti, incredibile colpo di scena fra i due gieffini.

Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è finalmente scoppiato l’amore. Anche il nuotatore si è arreso ai suoi sentimenti e si è dichiarato per la gieffina. I fan che hanno sempre creduto alla coppia, sono impazziti di gioia vedendo la bellissima dedica di Manuel a Lulù.

Super Green Pass, tutte le regole per viaggiare a Natale Scarica Gratis la guida!

La dichiarazione d’amore tra Manuel e Lulù

Manuel Bortuzzo ha dedicato una bellissima canzone di Ultimo a Lulù Selassiè, suonando al pianoforte e cantando. Il nuotatore ha detto alla gieffina di prestare attenzione alle ultime frasi della canzone e dopo c’è stato un bacio e una vera e propria dichiarazione d’amore da parte di entrambi. Manuel afferma: “Tieniti a mente questa..” e poi canta le seguenti parole: “La stella più fragile dell’universo”. Dopo aver ascoltato la dedica Lulù con gli che le brillano, sussurra all’orecchio di Manuel: “Comunque vada..con te.. sempre… Ti amo.” A questo punto, il nuotatore: “Ti amo.. anch’io.”

Dopo un allontanamento lungo, i due sembrano innamorati e felici anche se in molti hanno visto in Manuel una strategia per arrivare in finale al GF Vip 6.

Riproduzione riservata © 2021 - DG