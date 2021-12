Attraverso i social Ariadna Romero ha scagliato una frecciatina contro Soleil Sorge, che partecipò con lei all’Isola dei Famosi.

Esisterebbero ancora vecchie ruggini tra Ariadna Romero, ex fidanzata di Pierpaolo Pretelli, e l’influencer Soleil Sorge. Le due se ne sono dette di tutti i colori durante la loro permanenza all’Isola dei Famosi e stavolta la modella ex di Pretelli ha scagliato contro Soleil una stoccata via social. Un fan infatti le ha scritto: “Ci volevi tu al GF Vip per mettere al suo posto Soleil”. Ariadna ha risposto: “Io non devo mettere a posto nessuno. Sicuramente lei non è una persona che io stimo. Spesso viene confuso il carattere con la prepotenza, arroganza e saccenza, e questo mi dispiace”.

Ariadna Romero

Ariadna contro Soleil Sorge

Soleil Sorge ha non pochi detrattori al di fuori della casa del GF Vip e a quanto pare, tra questi, vi è anche Ariadna Romero (con cui l’influencer ha preso parte all’Isola dei Famosi nel 2019). Le due a quanto pare non hanno mai superato i loro vecchi dissapori e infatti sui social Ariadna ha scagliato una frecciatina contro Soleil, che al momento si trova nella casa del GF Vip. L’influencer prima o poi replicherà contro l’ex naufraga?

