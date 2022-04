Pensato esclusivamente per lei da Maison Valentino e disegnato da Pierpaolo Piccioli, Nicola Peltz ha incantato lo sposo e gli invitati.

Lo scorso weekend ci sono state le nozze più attese dell’anno e che hanno destato non poca curiosità: il matrimonio tra l’attrice Nicola Peltz – per chi non lo sapesse è la protagonista femminile di Transformers 4 – e Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, modello e anche influencer su Instragram. I due hanno convolato a nozze il 9 Aprile e la festa si è tenuta nella villa a Palm Beach in Florida, proprietà della famiglia della sposa tra tanti invitati celebri come Serena Williams e Gordon Ramsey per citarne qualcuno.

Occhi puntati naturalmente anche sui look, soprattutto quello della sposa che ha confermato le prime indiscrezioni che erano trapelate: un abito Valentino Haute Couture che più bello non si può davvero.

Nicola Peltz sposa Brooklyn Beckham in Valentino

Non ci sarebbe da stupirsi se le prossime bride to be sognino di indossare un abito come quello di Nicola Peltz, consacrandolo ufficialmente come il modello più desiderato e più bello dell’anno. C’è stata una certa attesa nel vederlo perché fino alla fine del weekend nessuna foto è trapelata del look degli sposi, ora pubblicate ufficialmente da British Vogue e anche sui profili dei Beckham.

Per confezionare questo abito, pensato e dedicato esclusivamente dal direttore creativo Pierpaolo Piccioli per Valentino Haute Couture a Nicola Peltz, la sposa era volata a Roma assistita dalla sua stylist Leslie Fremar, che ha affermato in una dichiarazione a Vogue UK di non aver mai visto un abito da sposa così bello. Il segreto è tutto nella semplicità: in raso duchesse a bretelline che le lasciava la schiena scoperta, gonna lunga a strascico, il tutto impreziosito da un vello in pizzo e guanti lunghi. Uno stile essenziale e raffinato.

Non solo l’abito, ma anche il beauty look della nuova signora Beckham incanta

Non c’è stata una nota stonata nel look complessivo di Nicola Peltz: beauty e hair look hanno incantato, in perfetta armonia con l’abito della sposa, all’insegna sempre della semplicità e del candore di ogni sposa. Il make up firmato Chanel è stato curato dalla make-up artist Kate Lee, che ha scelto un trucco luminoso e naturale per valorizzare al meglio i lineamenti di Nicola, puntando su dettagli moderni e non tradizionali.

L’acconciatura anche è stata immediatamente notata, omaggio ai look di Claudia Schiffer e di Bridget Bardot: l’ha realizzata Adir Abergel, hairstylist che lavora a Hollywood, puntando su un semi-raccolto al servizio del velo e una frangia aperta sul davanti, trend che inizia a diffondersi. Il risultato così è un look retrò ma dall’appeal moderno, che coniuga tradizione e modernità.

Riproduzione riservata © 2022 - DG