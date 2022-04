Come non passare inosservate ai matrimoni senza oscurare la sposa? Ecco la lezione e il look inspo di Victoria Beckham.

Lei è Victoria Beckham, ex Spice Girls nota come Posh Spice – da noi tutte ricordata come la più glamour e la più fashion delle cinque -, felicemente moglie di David Beckham dal 1999, appassionata stilista e imprenditrice di successo e madre di quattro bellissimi figli, tra cui il più grande Brooklyn che da pochissimo ha convolato a nozze con Nicola Peltz.

In questa occasione Vic è stata la madre dello sposo e come ben sappiamo alle nozze del figlio non poteva passare inosservata, ma lo ha fatto con stile ed eleganza regalandoci un look inspo da cerimonia assolutamente da appuntare.

L’Haute Couture by Victoria Beckham: il look raffinato e moderno per le nozze del figlio Brooklyn

Sembrano due freschi sposi Victoria e David Beckham, coppia da sempre inossidabile, al matrimonio del figlio Brooklyn ma invece sono in questa occasione la madre e il padre emozionantissimi dello sposo. Un look e un portamento impeccabile ed elegante il loro, che da sempre conoscono il bon ton del fashion, soprattutto Victoria che ne ha fatto passione e lavoro.

Accanto allo smoking essenziale ma elegantissimo di David, Victoria sceglie uno slip dress color silver. Non immaginate l’argento, ma piuttosto un abito in raso grigio con dettagli in merletto sul décolléte, che alla luce rende la silhouette sensuale e luminosa. Il colpo d’occhio dell’abito della Posh Spice è proprio nella scelta del tessuto, dalla nuance quasi liquida, ma soprattutto di un colore che spesso dimentichiamo per i nostri abiti da cerimonia, ma che invece come ci mostra la stilista ha un potenziale inespresso.

Lo slip dress è un abito da cerimonia dell’Haute Couture del marchio di Victoria, realizzato in un atelier londinese, come svelato da lei nelle sue stories su Instagram, che inaugura così la sua prima collezione da cerimonia, proponendo un modello d’abito di tendenza nella sua versione più raffinata e ricercata: un modello essenziale che si riserva giusto quel piccolo dettaglio di stupore senza alcuna pomposità, così da non oscura la sposa.

Abito Silver da cerimonia: come abbinarlo e valorizzarlo con gli accessori giusti

In vista quindi dei matrimoni che verranno oltre ai colori di tendenza del guardaroba da cerimonia 2022 come il very pery, il glicine, il polvere e il verde, possiamo puntare anche sul grigio: le sfumature saranno variabili naturalmente a seconda dei tessuti, e sarà l’occasione per distinguersi anche un po’ fra gli invitati. La nuance naturalmente è perfetta in vista di una cerimonia serale.

Per scegliere gli accessori giusti possiamo lasciarci ispirare proprio dal look di Victoria, che ha scelto un punto luce dal ciondolo di media misura, così da valorizzare al meglio il décolléte e dare più luminosità al viso. Orecchini mignon e sempre in color argento così da non creare accostamenti troppo vistosi e puntare su un look armonioso.

