A Pasqua non solo uova di cioccolato! Da regalare o regalarsi, le uova beauty sono una dolce novità tutta da scoprire.

Pasqua è un periodo di rinascita, occasione per ritagliarsi un po’ di tempo per stare con gli amici o con i nostri cari, ma anche per prenderci cura di noi stesse! Così come a Natale le maison ci hanno insegnato a coccolarci con i calendari dell’avvento beauty così a Pasqua è tempo di uova beauty! Un’idea perfetta da regalare o regalarsi per ricordarci quanto prenderci cura di noi stesse, dal make up alla skincare, sia la più grande sorpresa da riservare a noi stesse o a chi vogliamo bene.

Uova di Pasqua beauty 2022: quali scegliere

Le Uova di Pasqua de L’Occitane sono ormai un consolidato rituale e da tutte le appassionate sono attese con una certa curiosità: pregiata è la confezione che racchiude al suo interno dei mini prodotti per il corpo perfetti da portare in viaggio, pensando già a quei weekend fuori porta che potremo concederci con l’arrivo delle prime giornate estive.

Quest’anno il brand ha pensato di dedicare le sue uova beauty a tre essenze che raccontano al meglio la bella stagione: il ciliegio, delicato come la primavera, e la verbena, dalle note energetiche e fresche che si sposano bene con la leggerezza dell’estate, e la mandorla, un evergreen fresco e raffinato allo stesso tempo. All’interno di queste pregiate e trendy beauty ego trovate tre prodotti per il viso, crema mani, stick labbra e un olio doccia, al prezzo di 18 euro.

Douglas e Rituals: sorprese di Pasqua maxi a tema beauty

Ricordate quando da bambine ammiravamo in pubblicità l’uovo maxi che all’interno conteneva i giocattoli del momento? Ecco l’emozione davanti al maxi uovo beauty di Douglas è più o meno la stessa! Un concentrato di prodotti dei marchi più prestigiosi, da Kylieskin a Lancôme, giusto per citarne qualcuno, e l’occasione perfetta per sperimentare nuovi prodotti e arrocchiare la nostra beauty routine e il nostro scrigno make up. Il prezzo è di 60 euro.

– Se avete voglia di dedicarvi una piccola spa a casa, partite dalla scelta dei prodotti dalle essenze giuste: il tè bianco e il loto sacro sono infatti gli ingredienti preziosi del beauty ego di Rituals, che pensa alla cura del corpo realizzando un set docciaschiuma, crema corpo e spray per capelli in una bellissima confezione verde Tiffany o giallo ocra, gli essenziali di un rituale di bellezza di cui ciascuna necessita nel pieno di una settimana frenetica. Il prezzo è di 26 euro.

Riproduzione riservata © 2022 - DG