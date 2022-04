Con una temperatura non ancora caldissima, i leggins sono alleati fedelissimi e trendyssimi, soprattutto quelli di Zara!

Nel nostro guardaroba della primavera/estate 2022 i leggings tornano ad essere un must have di stagione: sportivi, eleganti, casual, glamour, per ogni occasione c’è un modello da abbinare e valorizzare con una gonna, da soli o persino sotto un abito. A ricordarci quanto i leggings siano uno dei migliori acquisti da farsi per il nostro shopping della primavera ci ha pensato Chiara Ferragni, che indossando un modello di Zara ha scatenato caccia e curiosità verso la nuova collezione del colosso al prezzo super low cost a partire dai 20 euro.

Leggings Zara, i modelli primavera/estate 2022: fuseau, effetto pelle, seamless

Se i leggings sono tornati e Zara ha deciso di dedicarvi un’intera collezione con modelli che partono dai 20 e arrivano ai 30 euro, per quelli più particolari con bottoni e un design che ne fa quasi dei pantaloni, è perché c’è voglia di essere trendy senza abbandonare quella comodità di cui non riusciamo a fare a meno. Chiara Ferragni, da sempre attenta a mescolare glamour e comfy ci mostra così con quali key look seguire le tendenze e scegliere i capi giusti per la bella stagione.

I modelli proposti da Zara sono a vita alta ed elasticizzati. Il più comfy è sicuramente il fuseau, il modello iconico con gli elastici da indossare sotto i talloni, perfetto con stivaletti ma anche ballerine, disponibile in nero o in fucsia, colore super trendy che anche la Ferry ama tantissimo.

Tornano anche quelli ed effetto pelle, minimal chic e da indossare più corti a metà gamba, eleganti con un paio di décolléte, grunge con un paio di anfibi oppure romantici-chic con un paio di mocassini plateau. E per chi vuole fare del comfort la sua parola d’ordine soprattutto per i casual look, la novità sono i seamless, un leggings modellabile a costine che troviamo in colori basic come il beige o anche in lilla.

Come abbinare i legging: I key look inspo da Chiara Ferragni

Direttamente dalla galleria Instagram di Chiara Ferragni possiamo prendere spunti per abbinare i nostri leggings per questa primavera. I crop top, microtop e camicie da annodare che lascino scoperto il bacino sono sicuramente uno dei capi che ritroviamo di più nel guardaroba della Ferry, abbinando un blazer che ci farà anche da giacca.

Altra tendenza è quella di abbinare i leggings ad un body effetto cut out, così da avere un effetto sexy glam perfetto anche per un look da sera. Un’altra idea è quella di abbinare un leggings tono su tono a contrasto con un abitino corto: con i colori vivaci di questa stagione possiamo anche divertirci a creare dei look color block con i modelli più vivaci della collezione di Zara.

Riproduzione riservata © 2022 - DG