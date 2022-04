In questa primavera abbiamo bisogno di jeans e nient’altro: non solo pantaloni ma anche abiti, jumpsuit e top da mixare per creare denim look da pop star.

Quando si pensa ai look total denim, la mente ci riporta a quando questa tendenza faceva impazzire le pop star, e a quanto pare ci riesce ancora adesso. Jennifer Lopez, Britney Spears e Justin Timberlake quando erano ancora una coppia, lo sfoggiarono alle porte dei 2000, ma se andiamo ancora più indietro, negli anni ’90 Madonna già indossava con disinvoltura un look total jeans che per diverso tempo si è ritenuto essere esagerato. Al ritorno dei pantaloni a vita bassa si affianca quindi anche quello del total denim, che dalle passerelle agli outfit delle star si consacra tendenza di questa primavera.

ll total denim nel 2022: i look di Elodie e Chiara Ferragni

Pop star e influencer, sempre nelle gallerie dei loro profili Instagram ci tocca tornare per cogliere ed essere sempre aggiornate sulle tendenze in corso, ed infatti la febbre per il total denim possiamo fotografarla per gran parte da lì. Se questo total look di jeans negli anni 2000 giocava tra sfumature tie-dye ed effetto pattern, quello del 2022 predilige la combo jeans+giacca o camicia di jeans, richiamando uno american style molto eighties, come il look indossato da Elodie per Levi’s.

– Meno vintage ma più pop e giocoso, è il look total denim che abbiamo visto indossare già lo scorso anno a Chiara Ferragni, con un delizioso crop top Prada che nell’anno delle bralette continua a trovare ampio spazio, sia indossato da solo che sotto un blazer, da abbinare magari ad un paio di jeans a vita bassa. Proprio dalla Ferry poi l’idea è quella di pensare ad un total denim non necessariamente in jeans chiaro, ma mixato anche con tinte più scure.

Come realizzare un look total jeans: abiti, crop top e giacche da mixare

Gli accorgimenti per costruire un personale total denim sono davvero essenziali, versatili a seconda delle occasioni. Ad esempio in contesti eleganti potremmo pensare ad un abito in total jeans, con le bretelle o senza, un monospalla, che andranno benissimo anche nelle prime sere d’estate. In primavera invece una chemisier con una cintura in vita da abbinare ad un paio di texani per un look super casual sarà l’outfit minimal chic di stagione.

– I crop top sono ormai conclamati must have della stagione, perché allora non sfoggiarne anche uno di jeans, dal più semplice a quello a balconcino per inseguire la tendenza del momento. Possiamo abbinarlo con un jeans oppure con una gonna midi di jeans, perché sì sono tornate anche loro: Pinko ne ha riproposti vari modelli che richiamo proprio le texture degli anni 2000. E che questa primavera sia denim all over!

