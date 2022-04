Anche indossare i pantaloni a vita bassa è questione di stile, e con qualche dritta, anche le più reticenti saranno pronte a cedervi.

Siete pronte a veder convivere nel vostro guardaroba pantaloni a vita alta e a vita bassa? Inutile girarci intorno, jeans e pantaloni low waste sono l’indiscussa tendenza del momento, che dagli anni 2000 hanno riportato in auge anche le minigonne – si veda ormai il look iconico minigonna, camicia e cardigan cropped firmato Miu Miu che ormai spopola su Instagram. Non solo già Chiara Ferragni dalla New York Fashion Week, ma sono tantissime le modelle e le campagne pubblicitarie primaverili che sdoganano il trend.

Pantaloni e minigonne a vita bassa, come si indossano secondo Dolce e Gabbana, Versace e Miu Miu

E non solo. Perché sono tante le maison che sulle passerelle della primavera/estate 2022 hanno fatto sfilare jeans, pantaloni, minigonne e gonne lunghe a vita bassa, ciascuno giocando ad uno stile sempre diverso: bon ton, sexy, college, sono tante le sfumature per riscoprire questo modello al servizio della femminilità.

– Ripescando proprio la tradizione dagli anni 2000, Dolce e Gabbana e Miu Miu propongono la combo vita bassa ed intimo in bella vista: non solo elastici griffati come un tempo, ma anche merletti, pizzi ed elastici a strisce, magari ricoperti di strass o semplicemente lucidi. Audace il look secondo i due stilisti, più romantico quello del brand giovane di Miuccia Prada.

Il focus dei modelli a vita bassa naturalmente è tutto intorno al bacino: il capo top quindi dovrà scoprire il bacino interamente o lasciarlo intravedere, lasciando che una cintura o una catena valorizzi il nostro look: è la proposta di Versace, che gioca ad abbinare minigonne e bustier triangolo per un look glam e sensuale.

Come abbinare i pantaloni low waist: maglie, top e camicette crop, bustier

Le proposte di look per portare i pantaloni a vita bassa sono tante e diverse a seconda del look che desideriamo creare, e se il problema che vi spinge a non essere pronte a ritornare ad indossare questo modello è l’idea di non voler scoprire il bacino, delle alternative ci sono e basta saperle mettere in pratica.

Partiamo dal bustier, capo must have del guardaroba primavera/estate 2022: ce ne sono di cropped e minimal ma anche modelli che sono delle gradevoli alternative ai top. Un’idea può essere quella di scegliere una taglia in più così da riuscire ad abbinarlo ad una camicia e una maglia più lunga, così da giocare con un effetto vedo e non vedo sui pantaloni a vita bassa.

D’obbligo una cintura classica per valorizzarli al meglio. Per uno stile bon ton invece da non sottovalutare anche le bluse semitrasparenti e i microcardigan che lasciano intravedere il bacino, crop ma non troppo.

