Le bag iconiche per le star non conoscono budget, soprattutto per i modelli esclusivi Hermès: ecco quali spopolano su Instagram.

Le it-bag sono esattamente come i diamanti: un investimento sigillato dal per sempre, un regalo da ricevere o da farsi decisamente esclusivo e soprattutto di lusso. Tanti i modelli desiderati e iconici, ma su Instagram sfogliando le gallerie di star e influencer avrete notato che ci sono due it-bag avvistate più di tutte le altre: sono le Birkin e le Kelly firmate Hermès, due nomi leggendari per le fashion addicted, i cui prezzi quanto più i modelli sono rari più sono da capogiro. Quelle che vediamo infatti alle star non sono modelli qualsiasi, ma molto particolari.

Le Birkin e le Kelly Hermès da capogiro: qual è il modello lussuosissimo che piace alle star

Una Birkin e una Kelly Hermés senza alcun segno particolare costano rispettivamente dai 7000 euro e dai 3000 euro: si tratta dei modelli a cui possono accedere più o meno tutti. Ma come sappiamo le maison amano coccolare la loro community e i loro clienti più affezionati, così spesso alcune di queste it-bag vengono realizzate in edizione esclusiva e quindi molto più costosa del loro prezzo base.

Le Birkin e le Kelly che hanno fatto impazzire star e influencer rientrano proprio in questa categoria e si tratta del modello Himalaya, appannaggio davvero di pochissime fortunate. Le prime ad essere state avvistate sono state le Kelly di Kris e Kyle Kardashian, mentre Kim è stata vista con una Birkin, mentre spostandoci in Italia questo modello esclusivo è stato sfoggiato da Chiara Ferragni e da Ilary Blasi. Ad oggi però a possedere in più versioni questo modello è il truccatore Jeffree Star, che nutre una vera e propria passione viscerale per le borse Hermès come mostra la sua ricchissima collezione.

Quanto costano la Birkin e la Kelly Himalaya e perché è una bag esclusiva

Cosa rende speciale una Birkin o una Kelly Hermès modello Himalaya? Il prezzo da capogiro, oltre i 400 mila dollari ovvero circa 364.600 euro, è legato alla particolare manifattura di questa borsa. Negli anni ’90 infatti la maison iniziò a produrre borse sperimentando la tintura di coccodrillo, una lavorazione delicatissima e difficile da eseguire. Tuttavia Hermès, pur non riuscendo ad estrarre del tutto il pigmento naturale dal pellame utilizzato, le bag si vendevano al pubblico con una tonalità tra il verde e il marrone.

Negli anni Duemila però la lavorazione e la tintura vennero altamente raffinate, così che la borsa Himalaya è quella che vediamo oggi, realizzata con il coccodrillo del Nilo: il nome Himalaya fa riferimento alla gradazione bianca che caratterizza la borsa e ricorda la famosa vetta asiatica.

